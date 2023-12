Jeg tenkte ikke jeg skulle kommentere den pågående debatten rundt prioritering av tømmerkai i Brønnøysund. Jeg var av den formening at dette skjønner både administrasjon og politikere, og sørger for å prioritere. Men ut fra hva jeg leser i kommentarer både i avisa og på sosiale medier så begynner jeg å bli skikkelig bekymret.

Hvorfor skal administrasjon og politikere prioritere tømmerkai? Jo, fordi det er en viktig investering for skognæringen og gir viktige ringvirkninger til næringslivet på Sør-Helgeland! Ikke minst vil det være med på å prioritere at vi får flytta mye tømmertransport fra vei til kjøl. Dette prosjektet er også et skikkelig kinderegg hvor stat, fylke, havna og havnas eier; Brønnøy kommune, spleiser på kostnaden. I min tid som stortingspolitiker hadde jeg tett samarbeid med kystskogbruket og med daværende Høyre-regjering og klarte å få tømmerkai i Brønnøy opp på prioriteringslista. Det står mange slike kaiprosjekt i kø og venter på penger, så at vi klarte å få Brønnøy opp på prioriteringslista var viktig. Nå må ikke Brønnøy kaste dette på båten, og risikere at millionbeløp som kunne kommet vår region til nytte forsvinner til andre gryteklare prosjekt som står klare for å ta imot pengene.

Ønsker politikere lykke til med viktig budsjettmøte og håper selvsagt at de ser nytten av å finne de manglende millionene for å realisere dette viktige prosjektet.

Levanger, 06.12.23

Margunn Ebbesen

Utflyttet, men fortsatt brønnøypatriot