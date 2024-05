Brønnøy kommune har et lovfestet ansvar for forsvarlige helse og omsorgstjenester for egne innbyggere, samt for personer som oppholder seg i kommunen med behov.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i lang tid, utrykt ovenfor arbeidsgiver bekymring rundt flukt/lekkasje av kompetanse på minimum bachelornivå, for å ivareta våre innbyggere på en best mulig faglig forsvarlig måte.

Vi erfarer at Brønnøy kommune ikke har tatt initiativ til forhandlinger rundt å forsikre faglig forsvarlighet, i våre tjenester.

Vi erfarer at kompetent personell, på universitetsnivå, er jobbsøkere langt utenfor egen profesjon. Vi erfarer også at våre medlemmer velger å si opp sine stillinger- også uten å ha noe nytt å gå til. Dette er ikke bare bekymringsfullt, men en varslet krise.

Erfaringene er også at våre sykepleiere og spesialsykepleiere, går av med pensjon når de kan.

Det vil si konkret: De fleste hos oss går på 62. Gjennomsnittlig pensjonsalder for Sykepleiere i Norge i dag er under 58 år.

Hva gjør vi i Brønnøy?

Etter hva NSF erfarer- vikarbyrå brukes uten at andre løsninger har vært drøftet? Og til hvilken pris og kvalitet?

Har vi en omforent forståelse for utfordringer og mulige løsninger?

Fra NSF sin side mener vi at vi har et utfordringsbilde her.

NSF har vært proaktiv for blant annet å legge til rette for:

• En aktiv seniorpolitikk. Dette har vi tatt opp både administrativt og politisk.

• Ta i bruk NSF sin «sommeravtale» som i større grad kan forsikre forsvarlig drift. Og etter NSF sitt syn (etter dialog med våre medlemmer) kunne hindre/begrense bruken av vikarbyrå og overtid.Sommeravtalen er inngått på flere arbeidssteder, bla Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og flere kommuner.

• Brønnøy kommune har i liten grad invitert fagorganisasjonene til drøfting/dialog- dette beklager vi på det sterkeste, da våre medlemmer er de best kvalifiserte og kompetente til å vurdere løsninger.

Til slutt:

Bruken av vikarbyrå, fremfor å investere i egne ansatte er neppe bærekraftig- hvor lenge har Brønnøy kommune tenkt å fortsette nåværende praksis ?

Fra Norsk Sykepleierforbund sin side:

Vi er opptatt av pasientsikkerhet.

Derfor står vi på pasientene sin side

Vi beklager at vi ikke kommer til «forhandlingsbordet» her kunne det meste være løst.

Med vennlig hilsen

Heidi Kristin Sæthre

HTV Norsk Sykepleierforbund

Brønnøy kommune