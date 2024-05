Når nasjonaldagen feires, håper vi at mange velger alkoholfrie alternativer og lar 17. mai fortsette som en dag med barna og det store fellesskapet i sentrum. Tendensen til fyllefester fra tidlig på dagen kan vi fremdeles snu. For de siste årene er det blitt enklere å velge alkoholfritt. Alternativene på polet, på restauranter og utesteder har gått fra eplesider og alkoholfritt øl via vin med bismak, til et fantastisk utvalg i alle farger og prisklasser, med eller uten bobler.

For Nordland KrF handler alkoholvaner på 17. mai ikke om å nekte seg noe, men å bygge et samfunn tuftet på menneskeverdet og nestekjærligheten – eller sagt med andre ord; å ta hensyn til hverandre.

Det er viktig med alkoholfrie soner på denne dagen for dem som ikke tåler alkohol på grunn av sykdom eller tidligere misbruk. Om lag en halv million nordmenn trenger at vi andre er en slik frisone. Det er behov for at vi er den barn og unge kan være sammen med som ikke forandrer seg i løpet av festen. Det handler om å ta en for laget. Et lag som altfor ofte blir oversett.

Og nå er dette valget enklere, artigere og mindre stigmatiserende enn noen gang før fordi det finnes så gode alternativer som hever matopplevelsen også for dem uten styrke i drikken.

Men til tross for alle alternativer. Det hender fortsatt litt for ofte at restauranten vi er på ikke har annet enn eplemost og alkoholfritt øl. Det er for dårlig. Derfor vil vi utfordre Nordlands spisesteder til å ha gode alternativer på lager til nasjonaldagen. 17. mai har alltid vært barnas dag, så la alternativene skinne slik at «av-og-til» blir til «nei takk» for mange i helga!

Nordland KrF oppfordrer til å inkludere barna og dem som ikke tåler alkohol i feiringen både hjemme og ute i år. Det vil bidra til å bevare 17. mai som barnas dag og alles fest – også for nye generasjoner!

Linda Helen Haukland

Gruppeleder Nordland KrF og sentralstyremedlem