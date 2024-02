Med de erfaringer som er gjort gjennom mer enn to tiår med den såkalte helseforetaksmodellen må det være åpenbart at denne måten å styre sykehus og andre spesialisthelseinstitusjoner har spilt fallitt.

Den grunnleggende feilen med modellen har vært at helseforetaksstyrene er underlagt regnskapsloven. Kritiske røster påpekte allerede ved innføringa av modellen hvilke uheldige følger dette kunne få.

Det skulle vise seg at kritikken var rettmessig. I september 2021 publiserte Tidsskrift for den norske legeforening en artikkel med følgende ingress:

Foretaksmodellen innebærer at sykehusene driftes etter kvasikapitalistiske prinsipper. Det fører til at de prioriterer bedriftsøkonomisk «lønnsomhet» foran helsefaglig og samfunnsøkonomisk ansvarlighet.

Folk i distriktene har i størst grad fått lide for dette, særdeles i Nord-Norge. Mediene har de siste månedene flommet over av oppslag om helt katastrofale kuttforslag fra Helse Nord, blant annet nedlegging av livsviktige funksjoner som akuttberedskap og fødestuer.

Samtidig har privatdrevne sykehus fått et uforholdsmessig større omfang. Aleris har allerede prangende annonser for sitt nye sykehus i Bodø med operasjonsstuer og legekontor på hele 1.000 kvadratmeter gulvflate. Seinest i desember i fjor åpnet Aleris også sitt nye, store sykehus i Tromsø. Alt dette går ut over ressursene til den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det ødelegger også for opplæring av nytt helsepersonell, spesielt for utdanning av legespesialister.

Aller verst har helseforetaksmodellen fungert for pasienter med kroniske sykdommer og folk som trenger rehabilitering. Lokalt har vi i Sømna smertelig erfart dette ved at Helse Nord la ned Helgeland Rehabilitering.

En ny bærekraftig modell for styring av sykehusene og andre institusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten må snarest utredes slik at den kan være et troverdig alternativ når den skal legges fram for Stortinget til behandling og vedtak der.

Rødt Sømna vil arbeide sterkt for at styringsmodell for sykehus og annen spesialisthelsetjeneste blir høyt prioritert sak fram mot stortingsvalget i 2025.

Uttalelse vedtatt på Rødt Sømna sitt årsmøte 21. februar 2024

Simen Garaas

Kommunestyrerepresentant