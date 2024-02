Riksrevisjonen la nylig fram rapport om en svært viktig del av landets offentlige helsevesen, nemlig den delen som tar seg av rehabilitering og habilitering. Dette skjedde under en pressekonferanse som ble arrangert 15. februar.

Rapportens dokumentasjon og konklusjoner er alarmerende. I pressemelding som Riksrevisjonen sendte ut samtidig med pressekonferansen, heter det blant annet:

– Det er over ti år siden Riksrevisjonen undersøkte rehabiliteringstilbudet. Den gang ble det avdekket betydelige mangler, men nesten ingenting har blitt bedre siden 2012.

– Rehabilitering er ett av helsevesenets svakeste områder. Det har vært kjent i mange år, men helsemyndighetene har ikke gjort nok. Helse- og omsorgsdepartementet tar ikke et helhetlig ansvar.

– I spesialisthelsetjenesten er det tilfeldig hvem som får rehabilitering.

Det er svært beklagelig at NRK ikke var til stede under Riksrevisjonens pressekonferanse, NRK har heller ikke dekket denne viktige saken i noen av sine nyhetssendinger, verken på fjernsyn eller i radio. Vi vil hevde at dette nærmest er en skandale.

Med dette vil vi klage NRKs nyhetsredaksjon inn for Kringkastingsrådet for ikke å ha oppfylt sitt samfunnsoppdrag ved å unnlate å informere om en så viktig sak innenfor vårt helsevesen.

Med hilsen

Folkeaksjonen for Helgeland Rehabilitering

v/ Aksjonskomitéen

Viktor Stein

Hilda Wågan

Eli Hildring

Gunnhild Dahle Hansen

Wenche Solmøy Sørgård

Jann Anders Ånes

Rolf Petter Larsen