Agnes Drevvatne Bønå ble helten for Brønnøysund

Agnes Drevvatne Bønå sto for den avgjørende scoringen for Brønnøysund i 1-0-seieren over Bossmo & Ytteren på Brønnøysund kunstgress i J17 1. divisjon, Helgeland og Salten.

Bak fra venstre: Marte Knoph, Sawda Hussein, Alvilde Bønå, Agnes Bønå, Ella Ellingsen, Emma Hallaraune Jenssen, Ingrid Drevatn Strømmen, Maren Velde, Magnhild Wika, Signe Lyngøy. Foran fra venstre;Alma Moe, Sunniva Hallaraune Hansen, Frøya Baustad, Ilwad Abdi, Silje Sandnes, Lea Einvik, Adele Larsen Søreng. Foto: BIL Fotball