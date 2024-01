Prisene ble delt ut i Beverly Hills i California søndag kveld lokal tid.

Christopher Nolan vant prisen for beste regi. Cillian Murphy vant prisen for beste mannlige hovedrolle i filmen om Robert Oppenheimer, som omtales som atombombens far.

– Jeg ble ført av en visjonær regissør, en mester, sa Murphy fra scenen.

De andre nominerte var Bradley Cooper for «Maestro,» Leonardo DiCaprio for «Killers of the Flower Moon,» Colman Domingo for «Rustin,» Barry Keoghan for «Saltburn» og Andrew Scott for «All of Us Strangers».

Barbenheimer

Norske Trond Fausa Aurvåg, som har en rolle i «Oppenheimer», sier til NRK at han er stolt av sine filmkollegaer.

– Det er selvfølgelig veldig gøy å få lov til å være med på en film som vinner disse prisene. Det er velfortjent, og jeg synes Cilian Murphy fortjente å få en pris for den prestasjonen, sier han til NRK.

«Oppenheimer» ble nominert i åtte kategorier, bare overgått av «Barbie», som fikk ni nominasjoner. De to filmene skapte i fjor sommer kultfenomenet «Barbenheimer» siden de to storfilmene delte premieredato på kino.

Blant annet var Greta Gerwig nominert for beste regi, men hun måtte altså se seg slått av «Oppenheimer»-filmskaperen. Samtidig ble det «Barbie» som hentet hjem prisen i den nye kategorien billettsalg-prestasjon, som er skapt for de filmene som har solgt flest kinobilletter.

Filmen fikk også pris for beste sang: Billie Eilish-sangen «What Was I Made For».

– Historisk seier

Lily Gladstone vant prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i Martin Scorsese-filmen «Killers of The Flower Moon». Hun innledet sin takketale med å introdusere seg selv på sitt urfolksspråk. Hun har selv bakgrunn fra den amerikanske urfolksgruppen Blackfeet Nation.

– Dette er en historisk seier. Prisen tilhører ikke bare meg. Jeg holder den nå sammen med alle mine vakre søstre, sa hun videre på engelsk.

Filmen skildrer hvordan oljefunn på Osage-stammens reservat i USA i 1920-årene fører til en rekke drap og til grunnleggelsen av FBI.

I TV-kategoriene var det HBO-serien «Succession» som tok storeslem med fire priser, deriblant beste TV-drama. Flere av skuespillerne fikk også priser, deriblant Kieran Culkin som vant beste skuespiller.

– Sug på denne, Pedro, spøkte han fra scenen, rettet mot «Last of Us»-skuespiller Pedro Pascal, som var nominert i samme kategori.