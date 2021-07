Kultur

Det krevde ikke mer enn en rask og overfladisk titt på værmeldingen for fredag for å forutse at det kom til å bli en litt fuktig dag. Og det ble den til de grader da Moving Oos inntok scenen i Valen. Det bøttet ned i så stor grad at man skulle tro vi var i stereotypen av Bjørgvin.