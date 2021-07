Kultur

Når sant skal sies så er ikke rap min greie, så langt der i fra. Kan huske fra min tid som ung dørvakt på gode gamle Galeasen at jeg gjemte og forglemte en plate med «YO-musikk» som DJ-en spilte så alt for ofte. Det er liksom det rap og den slags har forblitt for meg siden den gang da - Gjemt og forglemt. Kanskje ufortjent, men sånn er det.