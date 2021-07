Flere høydepunkter under kveldens åpningskonsert

Kultur

Varaordfører Hilde Sprækenhus stod for den offisielle åpningen, etter at de i underkant av 200 fremmøtte tilskuerne først hadde fått innføring i koronarutiner av øyrikets mangeårige kulturnestor Per Morten Gullsvåg. Sprækenhus framholdt Vegadagan som et fast holdepunkt i ferien og trakk i sin takk spesielt fram styret for sitt bidrag året gjennom.