Euforisk stemning

Kultur

Det var med litt skepsis jeg dro til Tørrfiskbrygga for å overvære Highasakite. Ville «lille» Tørrfiskbrygga være «stor» nok for det fremragende norske elektroniske indiepop-bandet? Husker så alt for godt hvor begeistret jeg ble av prestasjonen de sto for under Rootsfestivalen i 2019. Selv om det denne gangen var en nedskalert konsert fra Ingrid Helene Håvik og hennes kumpaner i Highasakite, så kunne jeg med god tilfart kaste skepsisen min langt ut i Brønnøysundet.