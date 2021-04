CoCoZip og Remix har kommet sammen igjen

Kultur

CoCoZip var et av de viktigste rockeband i Brønnøysund, i overgangen mellom 1960- og 1970-tallet. De spilte på ungdomshusene som den gangen fungerte som en slags ungdomsklubb. Ungdommen kom inn bare de var konfirmert, og knapt nok det. Det var flere generasjoner som møttes under samme tak, og det som foregikk var prat, flørt, dans, litt medbrakt og smådrikking bak veggene. På ungdomshuset var det sosialt, og alt lå til rette for å bli kjent med andre mennesker.