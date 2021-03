Janove-konserten blir på BAnett i kveld

Kultur

Han har nemlig lyst til å opptre, og når det finnes vilje finnes det råd.

- Vi hiver oss rundt når vi får beskjed om at ting skal stenges ned og vi ikke kan gjennomføre normal konsert. Det var egentlig utsolgt, men i stedet for å gi opp så kobler vi oss sammen med BAnett som er sporty og hiver seg rundt og hjelper til. Så rigger vi en miniversjon, en ren pianokonsert i min scenografi som er unik for anledningen og streamer det til alle som vil se på, sier Janove til BAnett.

Fotball og musikk

- Så håper vi det kan bli minst tigangen i publikum, sier musikeren, som egentlig skulle opptre for 70 publikummere.

– Det skal være litt å se på Janove trosser koronaen med soloturné på egendesignet «teaterscene». – Det skal være litt å se på, ikke bare å høre på, sier han.

Konserten streames live på BAnett klokken 21.00.

- Når vi møter sånn motstand så gønner vi på og utvider. Dette er gøy og vi er vant til å snu oss rundt. Det har koronaen lært oss nå. Vi tar en dag i gangen, bare forholder oss til det og bruker ingen tid på å sørge og gråte. Kaster oss rett på. Her ble det en superløsning, sier Janove.

Han har planene klare for torsdagskvelden, og håper andre gjør som ham.

- Det blir veldig gøy hvis mange vil tune inn klokka 21. Først skal vi se Manchester United mot Milan i Europa league, og så spiller vi konsert klokka 21. Det er et godt torsdagsprogram, som jeg håper andre hiver seg med på. Nå satser vi på at Ole Gunnar & Co klarer sitt og så kan dere se konsert etterpå, oppfordrer Janove.

Spleiselag

Brønnøysunds Avis-redaktør Matti Riesto er glad for at Janove, Kred og BAnett kan by på konsert sammen.

- Utrolig sporty gjort av Janove og Kred. Vi blir med på dette spleislaget, sier han.

- Det er spesielle tider, med nedstengning av mange tilbud og alvorlige nyheter på BAnett. Det er fint at vi også kan sende litt lys og musikk inn i stuene, sier han.