En tier på gåsehudskalaen

Kultur

Vanligvis synger Julebyen sitt publikum gjennom kjente og kjære julelåter i Brønnøy kirke, et rom som er en katalysator for julestemningen for mange av oss. I år ble det flere konserter, med færre i publikum - i et mye mindre lokale.

Når det er sagt, så må undertegnede gripe til superlativene for å beskrive ettermiddagens første av to "maks 50 i publikum-konserter" på Forsamlingslokalet. Det er kanskje en lokalavis-klisje å skryte av lokale musikere, men du verden så enkelt det er når smoking-gutta Steffen Franco Hollup og Vegard Benjaminsen & Co drar til med den ene kjempeprestasjonen etter den andre.

Og det er slettes ikke bare frontfigurene som leverer, det gjør også de svært dyktige "vokalistsøstrene" Katarina Strand og Susanne Larsen. De sju i bandet får det hele til å låte ordentlig proft, et ord som utvilsomt også passer godt til lyd- og lysdirigentene bak publikum. Er det bare meg, eller var det virkelig god lyd på Forsamlingslokalet denne lørdagen? Og publikum, få som de var og plassert i kohorter rundt på gulvet, de lar seg føle de også. Det vugges, svares på spørsmål fra scenen, det flires til morsomheter fra smoking-karene og det klappes til tider for hundre. Til sammen er det ni på scenen, femti foran, og to bak der igjen som virkelig leverer.

Under en herlig, og kanskje Michael Bublé- og Shania Twain-inspirert, "White Christmas", blir faktisk nevnte Hollup og Strand helt fullverdige erstattere for sine noe mer kjente, kanadiske, musikerkolleger. Julestemning får man faktisk også.

Men hvis BAs utsendte skal rangere på egen gåsehudskala, så er det tett i teten mellom Benjaminsen og Hollup.

Førstnevntes soulversjon av "Silent night" er så utsøkt fantastisk prestert at man holde pusten til tider. Benjaminsens stemme har både smerte som river og en lysende fryd som løfter, og når disse kommer sammen i den stille natten så blir man regelrett imponert. "All is calm, all is bright", synger han - og det blir man.

Men akkurat når man tror at hårene på armen er i ferd med å sprette ut, så trøkker Steffen Franco Hollup til med "O Holy Night" - og da får man lyst til å falle på knærne. Mektig og flott, og her må man være gjort av stein for ikke å føle musikken på kroppen. Julestemning: Check.

En gjesteartist har de også fått med seg. Bindalingen Dag Christer Brønmo fra B-gjengen, med sin karakteristiske hatt, stiger opp på scenen og synger DumDum-klassikeren "Stjernesludd", en av norsk musikkhistories aller flotteste ballader.

Mot slutten av konserten kommer bandet inn i det som helt åpenbart er sjangeren de trives best i, en blanding av soul og litt blues. Hele konserten har selvsagt en touch av dette, men nå oser det. Blant annet med det som kunne vært en Blues Brothers-versjon av Chuck Berry-låta "Run Rudolph Run" og William Bells "Everyday Will Be Like a Holiday". Det er jo julesanger, på sett og vis, men her er det ikke julestemningen man føler aller mest, men musikkglede. Det er deilig å være på konsert igjen.

Gåsehuden og julestemningen kommer raskt tilbake, for Julebyen avslutter med Pogues legendariske juleklassiker "Fairytale of New York" - og her, når alle fire vokalistene tar magadrag og klemmer til på refrenget, så er det nesten så man hører kirkeklokkene og ser snøen lave ned. Meget bra.

"Nordnorsk Julesalme" har aldri vært feil som ekstranummer for en nordnorsk forsamling på julekonsert. Så også på Forsamlingslokalet, der publikum jublet og hoiet etter halvannen time sammen med et flott orkester.

Vi kan ikke annet enn å bøye oss i støvet og takke for musikken. Vel blåst!

Bård Pedersen