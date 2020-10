Kultur

På forhånd skal jeg innrømme at jeg var mest spent på historiene som skulle komme når Sten Frode Solvang, for anledningen med sin produsent/keyboardist Thomas Henriksen og fire brønnøyværinger, skulle ha slippkonsert for hans debutalbum "Ein som" på Kred. Voksenrock ja vel, men hva må han ikke ha opplevd i de gylne bandårene når han gikk på gymnaset i Brønnøysund! Tenkte jeg. Og noen anekdoter fra Shock og Varig mén ble det jo, men de var av slaget man hadde hørt før.