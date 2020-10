Slutter i Trænafestivalen

Kultur

– Jeg skulle være her gjennom to festivaler. To måneder etter at jeg flyttet ut hit ble Norge rammet av pandemi. Selv om vi arrangerte en fantastisk liten festival i sommer har ikke ting gått helt som jeg så for meg, og jeg ønsker å gå tilbake til å jobbe som lege igjen.

– Jeg regner dessuten med at det er mange som ønsker seg en fast jobb som festivalsjef, og sender stafettpinnen videre. Det har vært fantastisk å bo på Træna, sier Rugelsjøen Lie i ei pressemelding lørdag formiddag.

Lager alternativ Træna-festival på den ytterste utpost Det blir festival på Træna i sommer også, men i et mindre format enn vanlig. – Det gir oss muligheten til å teste nye rom ute, sier bookingansvarlig Erlend Mogård-Larsen.

Guttemusikken Av 159 artister på programmene til ti festivaler på Helgeland i 2018 var det 133 menn.