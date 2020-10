Ny barnebok med handling fra Brønnøysund

Kultur

Boka Kodemysteriet er en ny bok i Hanne Kristin Rohdes Blålysserie. Denne serien handler om åttendeklassingen Astrid og hennes venn Yusuf.

Handling fra Brønnøysund

Dette er den femte boken i blålysserien. Denne gang er handlingen lagt til Brønnøysund hvor Astrid skal feire julen i farmorens hjemby. På julaften forsvinner et kors fra kirka i Brønnøysund, og seinere oppdager de at flere andre skulpturer er herjet med. Yusuf kommer til Brønnøysund på besøk og sammen får de to et mysterium å løse.

Foredrag og boklansering

I pressemeldingen som er sendt ut fra Norli heter det at mange lokale steder og personer vil dukke opp i denne boka.

Tirsdag skal Rohde holde foredrag for voksne og onsdag lanseres boka med bokbad. Dette er det Halvsøstrene som arrangerer og ledes av Hege Sæthre. Både foredraget og bokbadet holdes i lokalene til Norli med et begrenset antall plasser på grunn av smittevernhensyn.