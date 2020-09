Slippkonsert på hjemmebane

Kultur

For da er det endelig tid for den koronautsatte slippkonserten for den trondheimsbosatte bindalingens soloalbum «Ein som», og det blir på Toppen forsamlingshus.

– Er stolt av å være bindaling Sten Frode Solvang har funnet tilbake til røttene i arbeidet med sin plate med tekster på bindalsdialekt.

- Albumet blir framført i sin helhet, samt at det blir krydret med gode historier fra min start som musiker i Bindalen på begynnelsen av 80-tallet, melder Solvang, som strømmet en konsert i vår, men gleder seg enormt til å komme hjem til Bindal.

Han har drevet med musikk hele livet, men ga i vår ut sitt første album med egenskrevet musikk.

- Jeg har skrevet musikk for andre, både til scene og til innspillinger. For to år siden oppsto ideen om å gjøre en egen innspilling, denne skulle gjøres på dialekten min, forteller han.

