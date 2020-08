Adam Douglas-konserten avlyses, men Kred lover et tredje forsøk

Kultur

Beklager, men denne kom nå, skriver Stein Brekk og Kred i en melding til BA, og siterer fra teamet til Adam Douglas.

«Denne helgen skulle Adam Douglas og hans musikere endelig spilt konserter i Brønnøysund og Mosjøen, konserter som skulle vært i mars, men flyttet grunnet nedstengning i våres.

Adam Douglas har i løpet av dagen fått forkjølelsesymptomer og må testes for Covid-19, og har derfor gått i karantene til prøvene er klare. Derfor blir også helgens 3 konserter nå avlyst.»

Douglas-konsertene var først satt opp i mars, men ble avlyst på grunn av koronakrisen, og flyttet til denne helga. Nå blir det altså ingen konsert denne gangen heller.

Douglas' team skriver videre at Douglas håper å kunne komme tilbake for et tredje forsøk.

«Og dere med billetter vil bli forespurt om nye datoer, om vi får det til. Vi beklager til alle dere som også hadde gledet til helgens konserter, og håper alle holder seg friske», avslutter han.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken fremsto det som om det var Stein Brekk som hadde forfattet uttalelsen, det var i realiteten Adam Douglas' team. Dette er nå rettet.

