Heipt tråkker opp nye stier

Kultur

For meg var figurdikt helt ukjent før jeg fikk boka til vegværingen Janne Mari Heipt i hendene. Dette er en bok som ikke bør leses slik du gjør med en vanlig bok, men slik man skal og bør gjøre med en diktbok. Den bør åpnes på en tilfeldig side, før du deretter bruker tid på å undre deg, leke med ordene, flytte på dem slik at de gir mening for så å se at betydningen kan bli en helt annen om du stokker om ordene og setter dem sammen på nytt.