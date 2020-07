Ramona fra Sømna slipper sørsamisk electronika-låt

Kultur

Ramona Kappfjell Sørfjell er et kjent navn i Sømnas kulturliv. Med dans, koreografi, joik, teater - og nå låtskriving. Hun har skrevet teksten til den sør-samiske sangen "Im veasoeh", som utgis fredag. Sørfjell har tidligere uttalt til BA at hun utrykker mye følelser gjennom kunsten og at hun har hjertespråket fra sin samiske kultur.

Jeg eksisterer ikke

I pressemeldingen blir låta beskrevet som en electronikalåt med et aktuelt og viktig budskap.

- Sangen tar for seg noen av utfordringene reindrifta står overfor i dag, med press fra både rovdyr og moderne industri. Akkurat nå bygges det nok en gang ut i vårt reinbeiteland, og det eneste vi kan gjøre er å se at det skjer. Vi har lite vi skulle ha sagt, fordi vi gjennom flere generasjoner er blitt sett ned på. Låtens tittel «im veasoeh» betyr «jeg eksisterer ikke», som er min følelse når levebrødet vårt blir fratatt, forklarer 22-åringen i presseskrivet.

Ramona Sørfjell håper folk lytter til låta, selv om man ikke skjønner det sørsamiske språket. Måten joiken utvikler seg på gjennom låta reflekterer også at det er håp for framtida, tilføyer hun.

– Låten handler om reinkalvens kamp i en verden preget av endring og industrialisering, om overlevelse i en verden full av farer. Men den vil ved hjelp av sin mor, aaltoe, klare å kjempe videre side om side. For reinkalven overvinner selvsagt alle farene og står til slutt på beina.

Hjelp fra Grammy-vinner

Sørfjell jobber sammen med produsent og DJ Markus Thonhaugen, også kjent som DJ iDJa, fra Hemnes. Thonhaugen har vært virksom som DJ i mange år, men som musikkprodusent er han relativt fersk. For ham har det vært viktig å ta tilbake det samiske språket i voksen alder, med nettstudier på egen fritid.

– Musikken har vært en viktig inngang for meg til å bli kjent med mitt samiske opphav. Jeg håper musikken også kan være til glede for nye generasjoner, som kan lytte til musikk på eget morsmål.

De fikk støtte av Hemnes kommune og Nordland fylke til å få Grammy-vinnende låtmikser Jeff Sojka fra Los Angeles til å stå for miksings- og masteringsjobben. Singelen inneholder også en remiks av Rune Lindbæk, norsk musiker og DJ fra Tromsø.

– Han har klart å gi låta en helt annen dimensjon.

Fredag fremfører Sørfjell og DJ iDJa også låta live sammen på en konsert i Oslo, hvor blant andre KEiiNO og Marja Mortenson også opptrer.

– Det gleder vi oss veldig til.

Tøft fra Toft Fata Morgana hadde så definitivt noe på Rootsens hovedscene å gjøre.

Tyveåring gjør suksess i Sømna Danser helst hjertespråk Da Ramona Linnea Victoria Kappfjell Sørfjell (20) kom hjem igjen til Sømna denne høsten, ville alle danse med henne. Ramona er ukas BA-gjest