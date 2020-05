Nordavind urframfører fersk låt

Kultur

Sin unge alder til tross har de allerede spilt på tre Rootsfestivaler, og rukket å bli kalt "Det beste unge bandet i Brønnøy noensinne".

Lager egne låter

Nå er de klare for nettkonsert i regi av Sør-Helgeland Digitalscene i kveld, torsdag.

For tiden er Nordavind i gang med å lage egne låter.

- Vi har valgt å fremføre den første ferdige låten, skrevet av vår kjære trommis, Eirik Engen. Den er så rykende fersk at den enda ikke har fått en tittel. Kom gjerne med forslag etter kveldens konsert! oppfordrer Sandra Johansen i bandet.

Stiller som kvintett

På kveldens konsert er bandet fem istedenfor sju. Pianist Kristine har måttet reise for å tjenestegjøre i sjøforsvaret, mens Stine Wiik Sandøy har vært nødt til å prioritere jobb og eksamener.

- Vi er stolte av dem, vi blir å savne dem på scenen i kveld, men heldigvis er alle tilbake til neste års Roots, lover Sandra.

For tidene fremover har bandet idemyldret angående hagekonserter i sommer og en eventuell festivalsommer 2021.

- Rootsfestivalen vil alltid være i våre hjerter, men nå er vi klar for å spille for et nytt publikum i tillegg. Vi gleder oss og håper mange vil stikke innom digitalkonserten og kose seg der de er, sier Sandra Johansen.

