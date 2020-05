Vegadagan er avlyst

Kultur

Det er klart etter signalene som kom fra myndighetene 30. april.

Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer Regjeringen letter på restriksjoner om å samles på offentlig sted. Fra neste uke blir det lov å samles inntil 50 personer i arrangementer på offentlig sted.

Dagen etter meldte Vegadagan på facebook at de med tung hjerte ser seg nødt til å avlyse Vegadagan 2020, som skulle vært arrangert 16. - 25. juli.

- Vi har ventet i det lengste med å ta en beslutning, men i lys av gårsdagens kunngjøring fra myndighetene om nye regler for arrangementer sommeren 2020, er det tydelig at det blir umulig for oss å gjennomføre de planlagte arrangementene og samtidig ivareta gjeldende smittevernskrav og regler om antall personer. De som har kjøpt billetter vil få disse refundert, skriver arrangørene.

- Vi lover å gjøre alt vi kan for at det vil bli verdt å vente på og gleder oss allerede til Vegadagan 2021 som arrangeres 16. – 25. juli 2021!

