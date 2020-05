Digitalkonsert med multiinstrumentalist

Kultur

Han spiller flere instsrumenter, med et repertoar i skjæringspunktet mellom klassisk og

folkemusikk. I år åpner Kyrre Slind konsertsesongen sin for 2020 med strømmet konsert.



- Du får høre musikk fra soloalbumene "Open Airs" og "Fri" med åpenstemte gitarer og lutt. Folkemusikk med klassisk tilsnitt, basert på mange års turnering med folkemusikkgrupper i Irland og Skottland og klassiske gitarstudier i Frankrike. Han har turnert med samtidsopera på kontinentet, er fast akkompagnatør for Gerda Stevenson i Skottland og har studert indisk klassisk musikk i Calcutta, skriver arrangørene.





Strømmet fra kirka Sør-Helgeland digitalscene sendte live fra Brønnøy kirke.