Adrian hyller bestefar i ny sang

I sin nye sang, som slippes kommende fredag, vil 29-åringen fra Bindal takke tidligere generasjoner – og spesielt sin kjære bestefar, Magne Vollan, eller "Gubben", som Adrian kaller ham.

Bor med bestefar

Låten "TjueTjue" er et resultat av gode samtaler mellom de to.

- "Gubben" er min unike og fantastiske bestefar som jeg bor sammen med. Uten han hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Han og mange eldre sier ofte at alt var mye bedre før. Det vil jeg ikke si meg helt enig i. De har kjempet for vilkår og rettigheter som vi i dag kan høste godt av. Dette er noe jeg ikke tar som en selvfølge, sier Jørgensen i en pressemelding.

Adrians nye singel er derfor en hyllest til de som har tråkket opp stiene for dagens generasjon. Et uttrykk av ren glede for at han i dag kan leve sine beste år nå i tjuetjue.

På dialekt

Adrian har rukket mye på sine ti år som artist: Melodi Grand Prix (MGP), Stjernekamp, The Voice og Norske Talenter. Da han kom hjem fra Stjernekamp høsten 2019, tok han et tilbakeblikk på hva han hadde gjort frem til nå og hvor veien går videre. Både tall fra Spotify og respons fra publikum viser at Adrian treffer folk best når han synger på norsk. Den nye singelen synges og på dialekt.

- Det handler sikkert om å bli mer reflektert og min bindalsdialekt har en litt særegen melodi. Det blir liksom hverken nordnorsk eller trøndersk, sier Jørgensen.

Fortsetter samarbeidet

Øverst på lista over personer han ville jobbe mer med i neste prosjekt stod navnet Kenneth Aksnes. De to har spilt mye sammen de siste seks årene, både som duo og med bandet Kompaniet.

- Han ba meg flytte inn en uke på gården, på Røra i Inderøy, hvor han driver Lydfolket Studio, forteller Adrian.

- Under lange samtaler over god mat og drikke, ønsket vi begge på en musikalsk måte og fortelle hvor viktig og hvilken stor betydning våre tidligere generasjoner har hatt for oss. TjueTjue ble resultatet av nettopp det. Vi har så mye å takke de for, sier Adrian Jørgensen, som kommer til å gi ut mer musikk senere i år.