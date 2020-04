Nå har «Vi e i lag»-videoen en halv million visninger

Kultur

Klokka 1900 onsdag 8. april, ble videoen sluppet på facebook-siden til Havnafestivalen.

Nå, mandag 13. april, har videoen til «Vi e i lag» blitt sett en halv million ganger.

Nærmere bestemt 507.000 ganger på skrivende tidspunkt.

210.000 på 24 timer

Det tok bare 24 timer før videoen avspilt 210.000 ganger.

— Vi er overveldet. Helt utrulig, på bare 18 timer. Videoen deles over hele landet, til og med i Sverige.

Det sa Morten Rudi Johansen til Helgelands Blad da videoen rundet 100.000 visninger samme dag.

Han hadde forhåpninger om god respons, men aldri noe i nærheten av det vi nå ser.

— Vi vil rette en spesiell takk til alle artister som har bidratt, sa Johansen da.

Unikt samarbeid

I 1985 utløste en sultkatastrofe det unike artistsamarbeidet om låten «We Are The World».

De siste ukene har en lang rekke artister fra Helgeland spilt inn en ny versjon av den samme låten, gjendiktet på norsk.

Ideen og initiativet kommer fra Morten Rudi Johansen og Harald Carlsen, begge drivkrefter bak Havnafestivalen i Sandnessjøen.

Se filmen her:

Artister som er med:

Bertil Bertelsen

Ronny Bertelsen

Trond-Viggo Solås

Taiwo Karlsen

Kehinde Karlsen

Arnt Fredrik Hansen

Svein-ove Pettersen

Mathilde Oline

Hans-Inge Fagervik

Ragnhild Stokkbakken

Øivind Ottesen

Kristin Markås Mellingen

Cecile Skagen

Berit Opland

Ida Opland

Andreas Carlsen

Trond Nilsen

Stian Einmo

Ida Maria

Kontra Kristian

Carstein Rimer

Sigrid Brennhaug

Oddmar Nogi Sjåvik

Jill Larsdotter Lyngøy

Berit «Emma» Forsmo

Stig Nilsen

Markus Ljøkjel

Evelyn Mali

Idé og initiativtakere: Morten Rudi Johansen & Harald Carlsen

Fremdrift: Havnafestivalen

Tekst: Jens Carlsen

Melodi: We are the world – Innspilt av Fred Endresen

Produsent: Fred Endresen

Studio: Studio Nord

Musikkvideo:Deadline Media

Utegående fotograf: Kenneth Solfjeld

Innspilllings hjelp:Paal Fagerheim – Johnny Birger – Andreas Vang Olsen