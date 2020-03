Sender første digitale konsert i kveld

Kultur

For Vega Medias del var det en økonomisk katastrofe da myndighetene ila et forbud mot alle kulturelle arrangement. Det samme var det for ulike aktører i kulturbransjen. I halvannen uke har Vega Media jobbet for å komme opp med en løsning som gjør det mulig å strømme konserter med lokale artister. Et studio er bygget opp i Folkets Hus på Vega, et annet i Brønnøysund.