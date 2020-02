Ny vokalist i Rock & Roll Retribution

Kultur

Velfjordingen Aspmark har flyttet til Østlandet. Torsdag melder Roots-favorittene Rock & Roll Retribution på sin facebookside at han har fortalt bandet at hans tid der er over.

Men de presenterer "med glede og stolthet" sin nye vokalist: Jan Thore Grefstad. 42-åringen kommer fra Båtsfjord i Finnmark og bor i Tromsø. Han har tidliger vært med i band som Highland Glory, Wild Willy´s Gang og Frostmoon.

Slik så det ut da Grefstad var med på Norske talenter på TV 2 i 2011.

I år klarte vaktene å stagge dansingen på bordene Moro kan fort bli alvor om noen faller eller et bord kollapser.

En rocker god som noen Rock & Roll Retribution har sluppet tre egenskrevne sanger.