Avskjedsgudstjeneste for aktet og dyktig kantor

Søndag var det avskjedsgudstjeneste i Sømna kirke for kantor Elena Ebbesen, som nå går over i ny stilling i Brønnøy. I underkant av 120 hadde møtt opp for å få med hyllesten til den folkekjære kantoren i Sømna.