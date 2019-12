The Fjords spiller i Nidarosdomens spir

Kultur

Petter Vågans bandprosjekt The Fjords har spilt inn sin nye musikkvideo høyt over Trondheim, i Nidarosdomens spir.

Musikk til dokumentar

Sangen "Alchemy" er fra 2017, mens stedet ikke er tilfeldig: Petter Vågan har nemlig laget musikkken til dokumentaren "Katedralbyggerne", som vises på NRK 1 første juledag. The Fjords-videoen avslutter programmet.

Musikkvidoen er laget av filmproduksjonsselskapet Helmet, som også laget The Fjord-videoen "All inn". Innspillingen ble satt på vent et helt år fordi Helmet måtte få spesialbygget en vinsj som kunne jobbe lydløst og trinnløst i høyden i spiret.

Restaurering

"Katedralbyggerne" handler om katedralen og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), som ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidarosdomen

NDR har 68 ansatte og består av tre fagavdelinger; Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (tidligere verkstedene + forskning og utredning), Publikumsavdeling og Nasjonalt Pilegrimssenter.