Her vart det jul!

Kultur

Mandag sang han i Vassås kirke på Terråk, og tirsdag var turen kommet til Brønnøysund. Nærmere 70 personer våget seg ut i seks grader, regn, kulingskast og slaps for å få med seg det som er Brøndbos andre år på juleturné. Namdalingen selv konstaterte at han virkelig hadde kommet i julestemningen på vei fra Vennesund og inn til byen, til tross for det heslige været.