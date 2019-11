Det kjennes så virkelighetsnært at jeg tror jeg ville funnet frem i blinde av bildene som fås frem i hodet etter å ha lest boka

"Ulykke"

Krimroman

av Gjøran Engen

Gjøran Engen (54) har over tyve års erfaring som journalist og redaktør i blant annet NRK Radio, Helgeland Arbeideblad og Brønnøysunds Avis. Siden 2007 har han vært lærer ved Brønnøysund videregående skole.

Debutromanen hans er lett å lese med en ikke veldig innfløkt bruk av ord. Tidvis litt røff språkbruk, men samtidig korrekt bruk av ord for oss i den nordre del av periferien.

For en som meg, som ikke akkurat er en "villmarkens sønn", så føles Engens naturbeskrivelser veldig nøyaktige. Nesten så jeg har lyst til å besøke villmarken som her skildres. Den er jo faktisk rett utenfor stuedøra. Det kjennes så virkelighetsnært at jeg tror jeg ville funnet frem i blinde av bildene som fås frem i hodet etter å ha lest boka. Fantastisk lokalkoloritt.

Engen skriver med all tydelighet om en hovedperson i et landskap han selv er veldig trygg i: En frilansjournalist som tråler den lokale "skauen" på kryss og tvers. Her bruker han av sine egne erfaringer fra sin rikholdige jobb-cv, samt sin lokalkjennskap og erfaringer i tidligere nevnte villmarkspregete natur.

Persongalleriet er fåtallig, og man blir ikke helt kjent med andre enn hovedpersonen selv, Stig Toft. Hovedpersonen er i jeg-form, og vi får innsikt i den gravende frilansjournalistens personlige problemer, dog uten å gå helt i dybden. Dette er som forventet i en kompakt krimroman på i overkant av 300 sider.

Når sant skal sies, så føles mulighetene for et gjensyn med Stig Toft og å få stiftet nærmere bekjentskap med de rundt han rimelig stor, og at "Ulykke" bare er første del i det som forhåpentligvis blir en lengre serie.

Boka krydrer hverdagen til en over middels interessert krimleser med fiktive lokale helter og innslag, og med en fantastisk beskrivelse av vår storslåtte nasjonalpark. Eneste jeg setter spørsmåltegn ved, er noe av det krim-tekniske. Akkurat der virker ikke alt helt troverdig, men det er i grunn bare følelsen jeg sitter igjen med, uten at jeg nødvendigvis innehar egenskaper som er høyt verdsatt av Kripos.

På stående fot er det kun "Brødrene Vega" - av Lars Lenth, som Gjørans tettpakka krim-debut kan, for meg, sammenlignes en anelse med. Da mest fordi begge bøkenes historie foregår her i området. Men der "Brødrene Vega" var satirisk og humoristisk er det mer spenning her, og Engens bok var for undertegnede en bedre leseropplevelse.

Gjennom de tre kveldene gjennomlesingen ble unnagjort, så gledet jeg meg hver gang til å plukke boka opp på nytt, så Engen har definitivt truffet med mye ved sin roman-debut.

"Ulykke" kan med hell anbefales på det sterkeste til kriminteresserte i alle aldre. For undertegnede ble det en ny vri på en overraskende slutt og Gjøran Engens fiktive Brønnøy-univers med Stig Toft i spissen hilses forhåpentligvis velkommen tilbake om en ikke alt for fjern fremtid.

Frank Bjortjønnli