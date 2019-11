Tore med ordet

Kultur

Tore Renberg (med Alexander Flotve)

«En kveld med Tore Renberg»

Kred

Overflødighetshornet Tore Renberg trakk ikke mer enn snaue 50 sjeler på Kred en tidlig lørdagskveld. Han har mye på hjertet, og han bærer det utenpå skjorta. Få, om ingen, norske forfattere kan som han levere en forestilling hvor de både er litterater, musikere og til en viss grad også skuespillere i sitt eget materiale.

I høst har han gitt ut "Ingen tid å miste", inspirert av forholdet mellom sin mor og mormor, og anekdotene om mormoren, som han brevvekslet med som voksen, er godt observert og til å kjenne seg igjen i. Når han leser fra boken er det med en gammel dames stemme, både i form og framføring, da hører man at Renberg også prøvde seg på teaterscenen som ung.

Og, som han selv påpeker, er det forfatter han er kjent som. Sangene er...variable. Hvis de var fly, så er det noen av dem som ikke tar av fra bakken. Det er et faresignal når innledningshistorien til sangen gjør mer inntrykk enn selve musikken. Men de utgjør, sammen med lesing og anekdoter, en fin helhet og en forestilling som er en fin avveksling til det noe utslitte og ofte servile bokbad-formatet.

Han sier det selv og har sagt det før: Det er forfatter han er. Og det er da vi får ham på sitt beste, når han leser om en gammel dame som følger sin datter til legen. Om Jarle Klepp som ringer legen i angst for å ha kjønnssykdom. Følelsene og humoren er Renbergs sterke sider, og når 80-tallslevningen Rudi fra Hillevåggjengen snubler inn til en fancy frisør, så får vi stor humor når to verdener møtes. Og om jeg er streng med sangene, så vit at "Margaret" tar av fra rullebanen, den gjør det.

En fin kveld ble det. Det finnes komikere som er morsommere enn Renberg, og det finnes forestillinger som går enda dypere i livsalvor og selvutlevering. Men det vi fikk var verdens beste Tore Renberg med sitt uforlignelige overskudd. Fine mann, som vi sier der nede.

Matti Riesto