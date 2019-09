Kulturpris til lokal ildsjel

Kultur

Søndag holdt Bindalseidet songlag konsert i Vassås kirke. I den forbindelse benyttet ordfører Britt Helstad anledningen til å dele ut kommunens kulturpris for 2019.

Har utmerket seg

Helstad sa i sin tale at hun syntes det passet fint å få dele ut kulturprisen nettopp i Vassås kirke.

– Det er så riktig å gjøre det i forbindelse med dette arrangementet. Det er akkurat i mottakerens ånd. Vinneren i år har utmerket seg med en spesiell interesse over flere ti-år, både i yrkeslivet og med sitt samfunnsangement i kulturlivet. Innenfor alle områder har vedkommende utvist et spesielt engasjement og har alltid brukt sin tid for at resultatet skulle bli det beste. Dag Christer Brønmo sier at vedkommende har æra for at han driv med sang og musikk i dag. Der er ikke et dårlig skussmål å få. Han har vi mye glede av både i sorg og glede i og utenfor Bindal, sa Helstad.

Hun drøyde litt før hun avslørte hvem som var vinneren.

– Vedkommende har vært aktiv som dirigent for både kor og korps i en årrekke, og lagt ned en stor innsats for kulturlivet i Bindal. Samlet kan det dreie seg om 40 år. I år går prisen til Solbjørg Sagmo. I din dirigenttid for Bindalseidet songlag gjennom 23 år var du drivkraften for mange store prosjekter. For å nevne noen som Evert Taube, Bør Børson og The Beatles, fortalte Helstad.

Kongens fortjenstmedalje

Etter at hun sluttet som dirigent for Bindalseidet songlag startet hun opp Ytre Bindal mannssangforening fordi hun syntes det var så trist at det ikke var korsang i kirka på julaften.

– Hun har stilt opp og hatt ekstra øvelser hvis noen hadde fravær fra øvelsene, da hun bestandig var opptatt av kvalitet. Både Bindalseidet songlag og Ytre Bindal mannssangforening har sunget på et relativt høyt nivå under hennes dirigent tid, roste ordføreren.

Det har også vært arrangert store sangerstevner i Bindal som et resultat av at koret har hatt en kompetent dirigent, forteller Helstad. Sagmo har også i seinere tid stilt opp som dirigent både for songlaget og skolemusikken når det har vært behov av ulike årsaker.

– Solbjørg er selvlært dirigent, og brukt mye tid på sine forberedelser. Arbeidet har vært preget av grundighet og systematikk. Dette har preget henne og preger henne fremdeles, sa Helstad.

I tillegg til engasjement i kulturlivet i kommunen, har hun også vært politisk engasjert som varamedlem til kommunestyret over tre perioder. I tillegg har hun hatt flere styreverv i lag og foreninger, ledet barneidrett og voksentrim i regi av IL Kula. I dag er hun leder av Bindalseidet pensjonistforening, et verv hun har hatt over flere år.

– Hennes arbeid har vært preget av et sterkt positivt engasjement, og hennes kulturinnsats kan stå som eksempel for andre.Solbjørg Sagmo fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv i 2008 og nå er det tid for at du tildeles Bindal kommunes kulturpris, sa Britt Helstad før hun delte ut prisen til Solbjørg Sagmo.