Gratiskonsert på lørdag er en Roots-tradisjon

Kultur

Roots-sjef Per Martin Orvik er glad for at festivalen kan tilby et omfattende gratisprogram. Foruten kveldsprogrammet er festivalen åpen.

Lørdag er det som tidligere år gratiskonsert for alle aldre på hovedscenen, i år med artisten SVAL.

– Vi hadde ikke vært istand til å gjennomføre dette uten gode samarbeidspartnere og spesielt vår hovedsamarbeidspartner Helgeland Sparebank, sier festivalsjef Per Martin Orvik i en pressemelding.

SVAL er blant annet kjent fra VG- lista. Gratislementet er viktig for samarbeidspartneren.

– Noe av grunnen til at vi går så sterkt inn i Rootsfestivalen er det at festivalen leverer så mye gratis til sitt publikum og gratiskonserten på lørdag formiddag er et godt eksempel på dette, sier Majken Hauknes som er kommunikasjonssjef for Helgeland Sparebank.

– Det virker jo som at festivalen har publikum fra hele Helgeland , sier Magne Saltnes somer bedriftsmarkedssjef i banken.