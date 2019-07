Bok om Vegas ville, vakre vekster

Kultur

Torsdag skal Ann Thomas lansere sin nye bok med akvareller og skisser av ville, vakre vekster på Vega. Dette skjer på Vega verdensarvsenter og samtidig skal forfatteren fortelle om landskapet og noen av de plantene hun har tegnet.

Rik kystflora

Tegner, botaniker og naturformidler Ann Thomas har vært en kjær gjest på Vega og i Vegaøyan over mange år, skriver Rita Johansen i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv i en pressemelding.

- Boka Ville vakre vekster er et resultat av hennes besøk hos oss. Hennes grundige arbeid med å gjenskape vår rike kystflora er solid forankret innen botaniske fagmiljø i Norge og ikke minst gjennom hennes eget detaljrike og kunstneriske pågangsmot. I boka er fagkunnskap gjort om til poetiske uttrykk, sier Johansen.

Et stort mangfold

Johansen sier videre at Vega byr på store panoramaer med vid horisont i alle himmelretninger.

- Ann viser oss hvordan denne øygruppen også rommer et mangfold av vakre detaljer i det landskapet vi bokstavelig talt tråkker i hver dag. Med en fantastisk detaljrikdom åpner hun øynene våre for mangfoldet i verdensarven; det store i det lille. Vi håper at denne boken skal være et bidrag til å bli kjent med og bli inspirert av vår vakre natur; en natur som også er avhengig av å bli tatt vare på gjennom skjøtsel og bruk, avslutter Rita Johansen.