Dr. Hook må avlyse Rootsen på grunn av helsemessige årsaker

Kultur

Rootsfestivalen skriver i en pressemelding torsdag at de beklager å måtte meddele at sommerens konsert med Dr. Hook må utsettes til et senere tidspunkt. Det er helsemessige årsaker grunner til dette. Vokalist Dennis Locorriere gjennomgikk et medisinsk inngrep i vår og har vært nødt til å avlyse flere konserter etter dette. Nå har det vist seg at også Rootsen blir rammet.

Dr. Hook kommer til Rootsen Dr. Hook, Johndoe og Audrey Horne sørger for at rocken er representert i fullt monn på Rootsens hovedscene i sommer.

Kommer senere

Rootsfestivalen har sammen med bandets manager besluttet at dette er den beste løsningen for alle parter.

- Vi jobber nå med å sette ny dato for en konsert med Dr. Hook i Brønnøysund, sier festivalsjef Per Martin Orvik.

- Dr. Hook kommer til Brønnøysund, men det blir ikke til Rootsen i år. Kanskje i høst eller Rootsen 2020, tillegger han til BAnett.

Gitar-kvartett

Rootsfestivalen melder at de har jobbet intenst med å finne en erstatter og har lyktes med å få tak i Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm til årets festival. Kvartetten er på veien igjen etter en ti år lang pause.

- I fjor høst kom Espen Lind og Kurt Nilsen sammen for å spille litt gitar, synge og mimre. Det ga umiddelbar mersmak. Kjemien og godfølelsen vokste raskt. Det som hittil hadde vært unevnelig, var nå helt uunngåelig. To telefoner ble tatt og hos både Alejandro Fuentes og Askil Holm var konklusjonen et rungende og entydig ”Ja!”. Gutta har siden da hatt utallige øvinger, tatt opp igjen gamle låter fra de forrige albumene og gravd i skattekammeret av låter de elsker, skriver festivalen.