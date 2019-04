Dr. Hook kommer til Rootsen

Kultur

De tre bandene skal spille på festivalens hovedscene, og de representerer hver sin fasett av rocken.

Tre ganger rock

* Dr. Hook er ute på turné i anledning sitt 50-årsjubileum. Originalvokalist Dennis Locorriere står i spissen for det amerikanske bandet, som har klassikere som «Sylvia`s Mother» og «The Cover of Rolling Stone» på settlista.

* Audrey Horne er bergensbandet som siden debuten «No Hay Banda» har dyrket den tunge rocken og riffene. De spilte også på Rootsfestivalen i 2009. Vokalist Torkjell Rød har vært Roots-publikummer jevnlig siden, men i år kommer han for å spille igjen.

* Johndoe er trondheimsbandet som tok stafettpinnen videre fra DumDum Boys og pønken da de debuterte med «Ja takk til trøbbel» i 2003. Siden har de dyrket både rock og powerpop og vokalist Jonas Skybakmoen har gitt ut soloalbum etter å ha imponert i «Stjernekamp» på TV.

Ett blir gratis

Festivalsjef Per Martin Orvik er fornøyd med at rocken nå er godt representert på programmet – som nå omfatter 13 hovedscene-band, ett mer enn i tidligere år. Foruten de nevnte tre spiller Timbuktu & Damn, Sondre Justad, UB 40, Highasakite, Bigbang, Donkeyboy, Fay Wildhagen, Fata Morgana, Erlend Ropstad og Halvdan Sivertsen.

- Et av de offentliggjorte bandene kommer til å bli en gratiskonsert i teltet onsdag kveld, forklarer Orvik, som ikke vil røpe ennå hvem det blir.

- Vi offentliggjør dagprogrammet etter påske. Det gjenstår noen avklaringer.

Widerøe hjelpsomme

For det er en del som skal falle på plass når et tosifret antall band skal fraktes til og fra Brønnøysund i løpet av noen hektiske festivaldager. I år så lørdagen ut til å bli en flaskehals, da var det i utgangspunktet kun satt opp ett fly til Brønnøysund, utpå ettermiddagen.

- Vi fikk ikke folk ut eller inn. Men etter dialog med Widerøe så satte de opp en Oslo-rundtur til den dagen, så da ordnet det seg.

- Hvordan er billettsalget?

- Det er et jevnt sig. Vi skulle gjerne solgt ut på 29 sekunder, slik enkelte gjør, men det er fortsatt muligheter for dem som vil ha festivalpass eller billett for enkeltdag.

