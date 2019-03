Kripos-Håvard stiller til bokbad i Brønnøysund

Kultur

I boka forteller Arntzen, som vokste opp i Vevelstad, om hvordan Kripos jobber for å oppdage de mikroskopiske sporene mordere etterlater seg.

- Det minste lille hårstrå eller fiber kan være avgjørende for å skjønne hva som har skjedd og få forbrytere dømt, og ikke en millimeter av et åsted kan overses. Tålmodighet er det viktigste våpenet for den som søker sannheten de døde ikke kan fortelle selv, heter det fra forlaget.

Arntzen vært politi i over 30 år, 24 av dem som åstedsgransker i Kripos.