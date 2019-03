Richard nominert til Amandus UNG for ny dokumentarfilm

Kultur

BAnett har tidligere omtalt Klausmarks dokumentarfilm «Polarstjerna» som ble vist på Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i fjor. Filmen handler om Klausmarks bestemor, som er kjendis i MC-miljøet.

Nå er den ungen vevelstadværingen nominert til pris under Amandus UNG for sin dokumentarfilm «Whispers of Lofoten».

Filmfestivalen Amandus på Lillehammer er for filmer laget av filmskapere mellom 16 og 20 år, og elever i videregående skoler og på folkehøgskoler i Norge.

I kategorien UNG ble det i år sendt inn over 150 bidrag til konkurransen, ifølge arrangørene. De 26 filmene utvelgelseskomiteen har valgt ut skal vises under festivalen på Lillehammer 10.–13. april, og «Whispers of Lofoten» er en av syv dokumentarfilmer valgt ut.