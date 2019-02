Adrian opptrer nest sist i MGP

Kultur

Neste lørdag, 2. mars, deltar Adrian Jørgensen i den norske melodi grand-prix-finalen med sangen "The Bubble". Spillselskapene har troen på Adrian, og der har tydeligvis NRK også. For det regnes ofte som en fordel å være en av dem seerne får oppleve sist, og fredag ble det klart at Adrian opptrer nest sist i finalen.

Forbehold om endringer

Prosjektleder Stig Karlsen sier at det er viktig å sikre et variert show.

– Rekkefølgen har blitt utarbeidet med et mål om å spre låtene slik at hver artist og låt står frem på best mulig måte i den store helheten. Og i tråd med de valgene, også sikre en variert og god TV-sending, sier Karlsen.

Han kan videre fortelle at det er flere faktorer knyttet til valget av rekkefølgen.

– I tillegg har vi alltid tekniske og logistiske utfordringer, knyttet til sceneskift og produksjon som også er medvirkende til de valgene vi tar. Rekkefølgen er nå satt, men det vil alltid være et lite forbehold om endringer når våre planer nå skal prøves ut i praksis i Oslo Spektrum.

Flere "nordlendinger"

Adrian er ikke den eneste med kobling til Nordland i årets MGP:

Årets ferske programleder Heidi Ruud Ellingsen er fra Nordland

Hank von Hell er født i Lofoten og har et sterkt forhold til området, i tillegg til at han kjenner Brønnøysund godt.

Anna-Lisas mor er fra Bodø, mens faren er fra Ghana