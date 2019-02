Rock´n Roll Retribution til Rana

Kultur

Rock´n Roll Retribution gjorde suksess på blott til lyst-festivalen iFjord i fjor. Mandag ble det kjent at de kommer tilbake i år - med en liten vri. Bandet skal spille ønskekonsert. Publikum er invitert til å ønske seg sanger fra 70-, 80- og 90-tallet, og så gjør bandet et utvalg.

I tillegg til Brønnøys rockefavoritter er også Alphaville, Dance With A Stranger, Vazelina Bilopphøggers, Andrew Strong fra The Commitments, Pogo Pops og Jenny from Ace Of Base klare for Rana-festivalen.

Øyvind Estensen i Rock´n Roll Retribution forteller til BAnett at bandet skal spille to konserter på iFjord, som arrangeres 7. og 8. juni.

- Ut som band nummer to på fredagskvelden og nest siste band på lørdagskvelden, «Omringet» av gamle store headlinere, forteller han.

Og bandet har mer på kalenderen framover: Kred 4. mai, Tromsø (Rorbua) 10./11. mai - og Rootsfestivalen naturligvis.