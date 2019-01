Ingen snudde seg for Kjell-Erik

Kultur

Mandag kveld var det Kjell-Erik Hagen fra Sømna sin tur i musikkprogrammet "The Voice". Han stilte i studio med far, samboer og flere andre familiemedlemmer.

Hagen ga gass i en energisk framføring av Elton Johns "Saturday Night's Alright for Fighting". De fire dommerne som satt og hørte på uten å se Hagen viste tydelig at de koste seg, men da han var ferdig hadde ingen trykket på knappen for å snu stolen sin og vise at de ville bli mentor for ham.

- Jeg følte ikke at vi var en match, men jeg koste meg veldig. Dette var god underholdning, sa Martin "Danielle" Bjercke.

- Jeg storkoste meg også, men det var ikke helt min verden, sa Yosef Wolde-Mariam fra Madcon.

Morten Harket etterlyste noe dynamikk i Hagens framføring, mens Lene Marlin framhevet at han fikk dommerne til å kose seg fra start til slutt.

Se 45-åringens energiske opptreden her.