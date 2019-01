Adrian Jørgensen får terningkast fire av VG og Dagbladet

Kultur

Tor Martin Bøe har i VG anmeldt alle sangene og artistene som skal konkurrere om å representere Norge under finalen i årets Melodi Grand Prix i Tel Aviv i Israel.

Ifølge NRK kom det inn 1000 bidrag som ble redusert til ti finalebidrag av MGP-sjef Stig Karlsen. Bindalingen Adrian Jørgensen kom gjennom nåløyet med låta «The Bubble» med tekst og melodi av Jonas McDonnell, Aleksander Walmann og Kjetil Mørland.

– Klart beste øyeblikk

VGs anmelder er ikke nådig og mener Norge ikke har sjans til å vinne med noen av låtene. Likevel er han positiv til Adrian Jørgensen og hans bidrag og gir ham terningkast fire.

«Trønderne er ikke så fornøyde med representasjonen i den nye versjonen av regjeringen. I MGP har de fått mye mer plass. Selv om Bindal, der Adrian Jørgensen kommer fra, fylkesadministrativt tilhører Nordland, helt på grensen til Trøndelag. Den tidligere «The Voice»-deltakeren har covret «Despacito» på midtnorsk med Carina Dahl. Der fikk han vist hvor sterk han er i mann-og-dame-duetter. Dynamikken mellom ham og 2014-deltaker Oda Kvingedal Larsen er enda bedre her. «The Bubble» har flere tidligere norske MGP-vinnere bak, inkludert Kjetil Mørland (igjen). Den mangler det lille ekstra, men samspillet gjør denne oppstemte Of Monsters And Men-inspirerte duetten til et av MGP 2019s klart beste øyeblikk.»

– En befriende letthet

Dagbladets Anders Grønneberg har også anmeldt låt for låt. Om Adrian Jørgensen skriver han at Jørgensen er en ung mann som har luktet litt på hitlisteplasseringer de siste fem årene, uten å få fast opphold. Avisen gir ham terningkast fire.

«Det er ikke noe galt med stemmen, som både er forførende med en pubertal tvist. «The Bubble» har ingen slående originalitet over seg, men den overrisles med en befriende letthet. Den kan minne om en rekke mainstream-låter signert mannlige singer/songwritere det siste tiåret, men hva gjør vel det når det smelter i munnen.»

Dagbladet mener Erlend Bratland og låta «Sing For You» er det beste bidraget og mener den har et slektskap til Robbie Williams monsterhit «Feel».