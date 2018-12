Ace of Base-Jenny til iFjord-festivalen

Kultur

Retrofestivalen iFjord, som arrangeres for andre gang i Mo i Rana 7.-8. juni neste år, slapp i dag nok en artist: Jenny Berggren fra Ace of Base. Det svenske bandet herjet hitlistene med "All that she wants", og "The sign".

- Ace of Base var en av de virkelig store gruppene tidlig på 90-tallet. Gruppa har stått langt opp på ønskelistene når arrangørene av iFjord har festivalgjengerne hvem de vil se og høre. Siden gruppa ikke lenger er aktiv har vi booket en av frontfigurene i bandet, Jenny Berggren. Hun vil ta oss igjennom den svenske poppgruppens hitkatalog, sier festivalsjef og brønnøyværing Christian Lorentsen.

Fra før er Alphaville og Dance With a Stranger klare til årets festival.