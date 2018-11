Bautastein opptrer på kunstkveld

Kultur

Torsdag kveld arrangerer Brønnøy kunstlaug sin andre utstilling på Goma, og den har fått tittelen "Arild Toft, Picasso og e". Det blir opptreden ved Bautastein, som framfører sin nye singel "Mor og far".

Følgende kunstnere bidrar: Bernhard Aune, Tore Engen, Katharina Fagervik, Lillian Laumann, Lars Laumann, Inger-Hilde Nyrud, Lene Sund, Espen Tversland og Olav Brodgar Tversland.

Brønnøy kunstlaug ble startet av Lars Laumann.

- Jeg har savnet kunstnerfellesskapet siden jeg flyttet hjem. Det er så mange flotte kunstnere her, så jeg ønsket et fellesskap for kunstnere. Jeg tror det å møtes og å snakke om kunst i en kafé eller et annet lokale er noe alle kan ha godt av, sa han i anledning det første arrangementet, i august i år.