Sondre Justad og Timbuktu tilbake til Rootsfestivalen

Justad spilte på Rootsfestivalen i 2016, mens Timbuktu spilte der i 2014.

- Hva tenker dere om at dette er repriser?

- Det blir ikke høy repriseprosent når det samlede programmet vårt er lagt fram. Som alle festivaler i Norge må vi en og annen gang ha rom for å få artister tilbake hit igjen. Etter 18 år med festivalen er det naturlig at ikke absolutt alle artistene er nye hvert år, sier Stein Brekk, bookingsjef for Rootsfestivalen.

Nytt og gammelt

- Vi vil ha tilbake de beste bandene som har vært og de beste av de nye, sier festivalsjef Per Martin Orvik.

- Vi har ønsket oss Sondre Justad tilbake. Han var en ny og fremadstormende artist da han var her sist, nå er han en real headliner. Og Timbuktu og Damn-konserten i 2014 står som en påle, sier Orvik.

- Justad har tatt steget opp. Han har spilt for 3.400 publikummere i Bodø Spektrum, er en stor artist fra Nordland. Han har truffet noe – og han leverte bra her sist, mener Brekk.

Blir der de er

Neste års festival blir den 19. i rekken. Denne uken legges et begrenset antall billetter til spesialpris ut. Arrangørene vil ikke ut med hvor mange pass som legges ut til spesialpris, men sier det er flere enn noen gang. Den ordinære prisen for et festivalpass økes med 50 kroner målt mot fjorårspris. Arrangørene legger opp til en kapasitet på 3.000 personer på området hver kveld, og de planlegger for festival like sør for Havnesenteret, som i år.

