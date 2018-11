Åge og Sambandet til Bindal

Kultur

I 2019 feirer Nordlandsbåtregattaen 40 års jubileum samtidig som arrangøren, Terråk IL er 75 år. Arrangementet melder at de jubler og markerer med Åge og Sambandet-konsert i Bindal.

Åge og Sambandet med sitt 20 personer store mannskap kommer til Bindal 29. juni 2019.

- Bindal. Spektrum Oslo, Sverresborg Trondheim. Knarrlagsund Hitra... Hva har disse stedene felles? Dette er Norge. Slik bor vi heldigvis. Vi har hevdet, og praktisert, år etter år at vil vi besøke hele landet. Små og store steder.. Derfor stor stas, og herlig at Bindal har kommet inn på neste års turné. Vi gleder oss! sier Åge Aleksandersen i en Terråkregattaens pressemelding.

Fornying

Leder i Terråk idrettslag, Kenneth Wermundsen, er opptatt av at grunnidéen med regattaen skal videreføres, men ser samtidig behov for en fornying.

- Et jubileumsår gir nettopp en ramme til å tenke nytt, sier Wermundsen.

For det første ønsker arrangørene å restarte hele Nordlandsbåtregattaen ved å invitere lag og foreninger fra hele Bindal inn på arrangørsiden.

- Vi har et ønske om å bygge Bindalslaget for framtida, fortsetter Wermundsen.

- Det er viktig både for bolyst og for rekruttering til næringslivet. Vi ønsker oss flere bindalinger, da må vi tørre å tenke store tanker.En av de store tankene som noen tenkte, var nettopp å få Åge og Sambandet til Nordlandsbåtregattaen i Bindal. Å lykkes med det i jubileumsåret 3570 er helt uvirkelig. Vi snakker tross alt om en artist og et band som solgte 6.000 billetter til konserten i Oslo Spektrum på et par dager. De har solgt ut Sverresborg i Trondheim, over ett år før konserten. Åge synger om at det er langt igjen til Royal Albert Hall. Bindalingene trodde nok at det var enda «lengre» til Bindal, men der tok de feil, selv om antallet konserter skal reduseres betraktelig i forhold til tidligere turneer. Det er i hovedsak de store byene som så langt er klar i turnelista, men nå også Bindal med drøye 1.400 innbyggere, sier han.

Møte på Vonheim

Lederen av idrettslaget innrømmer at det er med en stor dose ydmykhet, men enda større glede, de vil ønske Åge og Sambandet velkommen til Bindal, med spillested nede ved kaia på Terråk.

- Det blir en spektakulær opplevelse på alle måter, sier Wermundsen.

- Allerede mandag 12. november inviteres det til etablering av Nye Nordlandsbåtregattaen, der møtet blir på ungdomshuset Vonheim på Sør-Horsfjord. Når møtet er lagt dit er det ikke minst fordi UL Fønix de siste årene har vært opptatt av å bygge Bindalslaget. Vi håper å bringe med oss det engasjementet når vi nå ønsker at Nordlandsbåtregattaen skal bli et bindalsprosjekt.

Så snart det praktiske er på plass vil det gjennom Ticketmaster bli solgt et begrenset antall billetter til «førjulspris». Det vil bli lagt ut nye billetter for salg på nyåret, men da til ordinær pris.