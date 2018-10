Bokbad om hav

Kultur

"Havlandet", heter Todals ferske bok, med undertittelen "historia om hava som skapte Noreg". Dag og Tid-journalisten har skrevet bok om de norske havarealene, som er seks ganger så store som landarealet.

Lørdag kveld kommer Per Anders Todal til Libris i Brønnøysund, hvor han vil bli intervjuet av veterinær Arve Nilsen, som kan mye om fisk og havet.

Bok med sjøsprøyt

Det blir musikalsk forspill ved trioen Hjertelig velkommen!, som for anledningen består av Stig Selvåg og to medmusikanter.

Klassekampen ga Todals bok rosende omtale. Anmelderen hadde blant annet sansen for at han tar leseren med ut til sjøs.

"Dette er også Todals vellykkede grep, han er med fartøyer i alle farvann slik at sjøsprøyten følger oss gjennom sidene. Men det er samtidig en bok spekket med kunnskap, historisk, oseanografisk og biologisk.", heter det.

Blandet mottakelse

I Dagbladet fikk boken toppkarakter:

"«Havlandet» er essayistisk i form, vittig og velskrevet, men først og fremst preget av sitt episke tema. Kunnskapsglede er blandet med ærefrykten som slår alle som har opplevd drønnet fra brenningene et sted langs Norges 25 tusen kilometer lange kyst. ", skriver anmelderen.

NRKs anmelder skriver at boken er lekker, men mener Todals inkludering av seg selv i teksten blir noe påtrengende.

"Vi er med ham på tokt med fiskere og havforskningsskip. Vi får også del i hans egne barndomsopplevelser med fisk og fjøre, og høre om hvor viktig fiskingen er for ham i voksen alder. Denne personlige tilnærmingen er et kjent triks for å skape liv og nærhet i fortellinger. Her blir bruken av ordet jeg, eller eg i dette tilfellet, for det meste forstyrrende. Vi journalister er sjelden særlig interessante. Jobben vår er å fortelle historier om andre. De andre er det litt for lite av her."