Fata Morgana synger Publiners

Kultur

Lørdag spiller Fata Morgana på Kred, og i den anledning har bandet tenkt å hylle et annet sørhelgelandsband. Fata Morgana har utlyst en konkurranse. På facebook skriver bandet at de har tenkt å hylle Publiners med å spille en av deres sanger, og det er nå utlyst en premie for de som klarer å gjette hvilken sang det er.

- Får vi gjette? Vi er iallfall veldig stolte og ydmyke over den store æren, og over skrytet. Publiners liker Fata, kvitterer Publiners i meldingsfeltet.